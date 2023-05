Gesundheitspfad am Saalfelder Erholungswald eingeweiht

Saalfeld - Klettern, Springen, Wassertreten - an den Saalfelder Feengrotten ist ein Mitmach-Pfad für Familien eingeweiht worden. Der Rundkurs mit Wassertretbecken trage zur Gesundheitsförderung bei und soll die Heilstollentherapie der Feengrotten für die Behandlung von Atemwegserkrankungen ergänzen, teilte die Stadt Saalfeld am Freitag mit.

Der direkt vom Parkplatz aus zugängliche Pfad ist eine von mehreren Baumaßnahmen am Kur- und Erholungswald. „Vor zwei Wochen erst haben wir am Steiger den neuen Wanderparkplatz mit Waldspielplatz eröffnet“, sagte Bürgermeister Steffen Kania. Neben neu geplanten Spiel- und Sportangeboten seien vorhandene Stationen des Walderlebnispfades in die Wegführung bis zum Grünen Klassenzimmer mit eingebunden worden.

Die Kosten des Projekts liegen nach Angaben der Stadt bei rund 420 000 Euro. 75 Prozent werden demnach über das Förderprogramm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur gedeckt.

Die Saalfelder Feengrotten lockten im vergangenen Jahr rund 130 000 Besucher an. Das Schaubergwerk wurde vor mehr als 100 Jahren eröffnet und begeistert seit Generationen die Besucher mit seinen farbenprächtigen Tropfsteinen. Neben dem ehemaligen Bergwerk laden auch ein Erlebnismuseum und ein Erlebnispark sowie ein Heilstollen die Besucher ein.