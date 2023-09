Eine Jugendliche wird von einem Radfahrer tot in einem Straßengraben gefunden. Eine Obduktion ergibt, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Ermittlungen stehen laut Polizei aber noch ganz am Anfang.

Diepholz - Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen im Landkreis Diepholz laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Es gebe noch keinen konkreten Hinweis auf einen Täter, sagte Polizeisprecher Thomas Gissing am Dienstag. Die Jugendliche war am Sonntagabend in Barenburg in einem Graben an einem Feld von einem Radfahrer gefunden worden. Nach dem Ergebnis der Obduktion ist die Schülerin an einem gewaltsamen Tod gestorben.

Die Mordkommission „Inliner“ habe ihre Arbeit aufgenommen, sagte der Sprecher. Die Jugendliche sei am Sonntag auf Inline-Skates zwischen den Feldern unterwegs gewesen. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt nach Zeugen, die für die Zeit zwischen 18.00 und 19.00 Uhr am Sonntag Hinweise geben könnten. Besonders Anwohner, Spaziergänger und Landwirte sind aufgefordert, über ihre Beobachtungen zu berichten.

Details der Auffindesituation wollte Polizeisprecher Gissing weiterhin nicht nennen. „Ich kann ausschließen, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelt“, sagte er bereits am Montagabend. Auch eine Sexualstraftat sei auszuschließen.

Die genauen Todesumstände seien Gegenstand der unter Hochdruck geführten Ermittlungen, hieß es. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt, stünden aber noch ganz am Anfang, sagte der Polizeisprecher. Könnten der oder die Täter aus dem Umfeld der 17-Jährigen stammen oder wurde die Inline-Skates-Fahrerin zu einem Zufallsopfer? Dies sei noch völlig unklar, sagte Gissing.

Die Polizei hatte den Fundort am Sonntagabend weiträumig abgesperrt und erste Spuren gesichert. In dem Graben an dem Maisfeld befand sich etwas Wasser.