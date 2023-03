Eine Frau wird in ihrer Berliner Wohnung getötet. Körperliche Gewalt, aber auch Kieselsteine spielen laut den Ermittlern eine Rolle. Fast zwei Jahre nach der Tat wenden sie sich an die Öffentlichkeit.

Berlin - Rund zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Berlin-Charlottenburg hoffen Ermittler durch Aufnahmen einer Überwachungskamera auf eine Spur zum Täter. Ein am Samstag veröffentlichtes Video zeige eine verdächtige Person am Tattag in der Nähe des Tatorts, geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor. Der Gesuchte trägt in der kurzen Sequenz eine helle Schirmmütze und einen Rucksack.

Die Ermittler setzen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Der Fall sollte am Sonntagabend in der RBB-Sendung „Täter, Opfer, Polizei“ vorgestellt werden. Am Sonntagmorgen war laut einem Sprecher zunächst nichts über erste Hinweise bekannt. Für Hinweise zur Gewinnung von Beweismitteln, durch die der Täter überführt werden kann, ist nun eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt.

Die 50-jährige Inhaberin eines Kosmetikstudios war am Abend des 1. April 2021 tot in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm gefunden worden. Laut Polizei starb sie dort bereits am Tag zuvor eines gewaltsamen Todes. Der Täter habe neben körperlicher Gewalt unter anderem mittelgroße Kieselsteine eingesetzt, erklärten die Behörden zum Stand der Ermittlungen. Sie veröffentlichten auch ein Foto eines solchen Steins. Zur Beute zählten ein goldfarbenes Mobiltelefon sowie ein Schlüsselbund mit einem roten, herzförmigen Anhänger, von dem ebenfalls eine Aufnahme veröffentlicht wurde.

Die Ermittler suchen nun Menschen, denen im betreffenden Zeitraum ein Verdächtiger mit solchen Kieselsteinen oder dem Schlüsselbund aufgefallen ist oder die den Menschen aus dem Video im Bereich Walter-Benjamin-Platz/Kurfürstendamm gesehen haben. Außerdem wollen sie wissen, ob das Handy jemandem zum Kauf oder zur Aufbereitung angeboten wurde.