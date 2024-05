Stecklenberg - Bislang unbekannte Täter haben in Stecklenberg (Landkreis Harz) einen Getränkeverkaufswagen des Feuerwehrfördervereins Stecklenberg gestohlen. Wie das Polizeirevier Harz am Samstag mitteilte, wird der Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der Nacht auf Freitag in Stecklenberg.