Leipzig - Die sächsischen Lehrer brauchen nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) künftig mehr Unterstützung von Fachkräften aus anderen Bereichen. „In Zeiten von Lehrkräftemangel, zunehmenden schulischen Herausforderungen und überlasteten Lehrkräften kann Schule in Sachsen zukünftig nur gelingen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen für die Arbeit der Beschäftigten gegeben sind. Entlastung muss dabei der erste Schritt sein“, erklärte GEW-Chef Burkhard Naumann am Mittwoch in Leipzig.

Laut Naumann arbeiten die meisten Lehrkräfte in Sachsen „an ihrer persönlichen Belastungsgrenze, viele sogar darüber“. „Ein Drittel der Vollzeitkräfte arbeitet mehr als 48 Stunden pro Woche. Im Durchschnitt arbeiten Lehrkräfte pro Schulwoche drei Stunden über dem, was in den Ferien ausgeglichen werden kann.“ Das liege vor allem an zahlreichen Aufgaben, die in den letzten Jahren hinzukamen. Der Lehrermangel verschärfe die Situation noch einmal deutlich. Deshalb müsse die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden.

„Wir brauchen in Sachsen mehr pädagogische und therapeutische Fachkräfte, Verwaltungsfachkräfte, IT-Fachkräfte und Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Schulen und zur Entlastung der Lehrkräfte“, betonte Naumann. Unterschiedliche Fachkompetenzen und Blickweisen würden außerdem die Schulentwicklung unterstützen: „Die Schule der Zukunft braucht multiprofessionelle Teams.“