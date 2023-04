GEW-Chef Störmer: Künstliche Intelligenz in Schulen nutzen

Stefan Störmer, Landesvorsitzender der Bildungsgewerkschaft GEW in Niedersachsen.

Hannover - In Künstlicher Intelligenz (KI) sieht der Chef der Bildungsgewerkschaft GEW Niedersachsen Stefan Störmer Chancen für den Schulunterricht. So seien von Algorithmen gesteuerte Programme wie ChatGPT nützlich zum Selbstlernen: „Schüler können sich beispielsweise einfach Einsteins Relativitätstheorie erklären lassen“, sagte Störmer am Freitag der „Nordwest-Zeitung“ (NWZ).

Zu verhindern sei hingegen, dass die Schülerinnen und Schüler KI-Programme für bewertete Aufgaben nutzen - zum Beispiel durch kritische Nachfragen des Lehrpersonals. Ignorieren ließen sich die neuen Entwicklungen rund um KI jedenfalls nicht: „Der Geist ist aus der Flasche - und den kriegen wir nicht zurück“, so der GEW-Landeschef.