Gewerkschaften, Bund und Kommunen streiten um den Lohn von mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. In Erfurt bekommen die Bürger die Tarifauseinandersetzung bald zu spüren.

GEW ruft zu Warnstreiks in Erfurt auf

Die Warnstreiks sollen in kommunalen Einrichtungen in Erfurt stattfinden. (Archivbild)

Erfurt - Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhöhen die Gewerkschaften in Thüringen den Druck auf die Arbeitgeber. Für den 11. Februar kündigte die Gewerkschaft GEW Warnstreiks in allen kommunalen Einrichtungen der Stadt Erfurt an, darunter 18 Kindergärten.

Verdi und der Beamtenbund fordern acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Auszubildende sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. Die zweite Verhandlungsrunde findet am 17. und 18. Februar und damit knapp eine Woche vor der Neuwahl des Bundestages statt. Die voraussichtlich finale Verhandlungsrunde ist für den 14. bis 16. März angesetzt.