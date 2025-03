Stahnsdorf - Der Bürgermeister von Stahnsdorf hat eine nach seinen Angaben „überfallartige Attacke“ auf eine Geflüchtetenunterkunft in der Gemeinde verurteilt. Gewalt gegen die Schwächsten der Gesellschaft sei besonders niederträchtig und feige, sagte Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) einer Mitteilung zufolge. „Der Vorfall vermittelt leider ein Bild von Stahnsdorf, das mit der Weltoffenheit der Stahnsdorfer nicht in Einklang zu bringen ist.“

Der Bürgermeister der Gemeinde Stahnsdorf mit rund 16.600 Einwohnern sprach in der Mitteilung weitere Fälle in den vergangenen Tagen an - darunter einen Angriff auf einen Jugendclub in Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz). „Solche und andere Einschüchterungsversuche durch rechte Gruppierungen gehören strengstens verfolgt“, so Albers

Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt wegen des Falls von Freitag auf Samstag in Stahnsdorf gegen drei Verdächtige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zu den Hintergründen und dem Tatablauf machte die Behörde bislang aber keine Angaben. Weil der Fall am Anfang stehe, erteile die Behörde „weder zur Sache noch zu Tatverdächtigen“ weitere Auskünfte, hieß es.