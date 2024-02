Laatzen - Über einen Monat nach den Übergriffen in der Silvesternacht hat die Polizei in Laatzen bei Hannover einen 19 Jahre alten Verdächtigen verhaftet. Der junge Mann sei am Dienstag festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden, er sitze in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Hannover am Mittwoch mit. Zuvor war es zu Durchsuchungen an acht Adressen in Laatzen gekommen, dabei stellten die Beamten auch Datenträger und andere Beweismittel sicher. Seit der Silvesternacht ermittelt die Polizei gegen neun Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 15 und 19 Jahren wegen schweren Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Zum Jahreswechsel wurden in Laatzen unter anderem Feuerwehrkräfte während eines Löscheinsatzes von mehreren Menschen bedroht. Die Gruppe bewarf das Löschfahrzeug mit Steinen und schlug mit Eisenstangen darauf ein. Der Einsatz wurde abgebrochen und die Polizei zur Unterstützung hinzugerufen.