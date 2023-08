Garrel - Nach einer mutmaßlichen Gewalttat in Garrel bei Cloppenburg konnten ein 39-Jähriger und das vermeintliche 23 Jahre alte Opfer ausfindig gemacht werden. Gegen beide werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Dienstag mit. Zuvor hatte die „Nordwest-Zeitung“ berichtet, dass der 39-Jährige am Montag in Wesel in Nordrhein-Westfalen gefasst worden sei. Ein Zeuge hatte den Beamten über die Tat in einer Unterkunft berichtet und den Hinweis auf den mutmaßlichen Täter gegeben.

Der 39-Jährige sagte der Polizei, dass bei der körperlichen Auseinandersetzung sowohl er selbst als auch der 23-Jährige verletzt worden seien. Dies bestätigte der jüngere Mann, der auch in Wesel angetroffen und befragt wurde. Zu den Hintergründen des Streits ist den Ermittlern zufolge nichts bekannt. Weil nach dem Zeugenhinweis von Täter und Opfer zunächst jede Spur gefehlt hatte, waren auch Leichenspürhunde in Garrel im Einsatz gewesen.

Polizei und Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen prüfen laut Staatsanwaltschaft darüber hinaus mögliche aufenthaltsrechtliche Verstöße des 23-Jährigen.