Gewalttat in Marzahn - Auto führt Polizei zum Tatort

Nach einer Gewalttat in Berlin-Marzahn untersuchen Beamte der Spurensicherung das Auto des Opfers.

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines 88-Jährigen soll dessen Enkel heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Dies wird voraussichtlich in den Mittagsstunden erfolgen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin sagte. Der 24-jährige Deutsche wird verdächtigt, seinen Großvater und seine Großmutter in deren Wohnung in Marzahn lebensgefährlich verletzt zu haben. Der 88-Jährige überlebte dies nicht.

Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil das Auto des Paares vor dem Haus in der Lea-Grundig-Straße falsch parkte, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Nach einem Bericht der „B.Z.“ hatte der Mann wohl seinen Einkauf ins Haus bringen wollen. Weil der Wagen dort aber auch nach längerer Zeit immer noch dort stand, wurden Nachbarn aufmerksam.

Polizisten klingelten schließlich an der Wohnungstür des Paares. Weil niemand öffnete, wurde die Tür aufgebrochen. Für den 88-Jährigen kam die Hilfe zu spät, seine Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.