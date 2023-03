Meiningen - Ein gewalttätiger Mann hat sich nach einem Beziehungsstreit vor der Polizei auf dem Dachboden eines Hauses in Meiningen versteckt. Der 39-Jährige war nach Polizeiangaben vom Sonntag in der Wohnung seiner Ex-Freundin erschienen und hatte die Frau bedroht. Die gerufenen Polizisten mussten sich in der Nacht zum Samstag zunächst auf die Suche nach dem Mann machen und fanden ihn auf dem Dachboden des Hauses. Dort habe mit einem Schraubenzieher gedroht, Beamte zu verletzten.

Da er das Werkzeug nicht weglegte und Anweisungen nicht befolgte, sei der Mann mit Zwang und Pfefferspray überwältigt worden. Er sei zur Sicherheit von einem Arzt untersucht worden, blieb aber unverletzt, berichtete die Polizei. Bei der Prüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 39-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er musste seine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt antreten.