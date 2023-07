Berlin - Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt hat kostenloses Wasser und Sonnencreme für Bauarbeiter in Berlin im Sommer gefordert. „Es geht um eine Flatrate für Sonnenmilch und Wasser - bezahlt vom Chef“, sagte der Bezirksvorsitzende Thomas Hentschel am Donnerstag. „Das ist kein Goodie, kein freiwilliger Service vom Betrieb. Nein, Durstlöschen ist Sache vom Chef. Genauso wie der Schutz vor intensiver Sonne.“ Für alle Baustellen, auf denen in der prallen Sonne gearbeitet werde, fordert die Gewerkschaft Sonnencreme-Spender. Hentschel warnte die Beschäftigten davor, die Strahlung auf die leichte Schulter zu nehmen. „Gefährlich ist längst nicht nur der akute Sonnenbrand. Die Haut vergisst nichts. Sie sammelt die Sonnenstunden - Jahr für Jahr.“