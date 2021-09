Gewerkschaft: Klare Entscheidungen vom zukünftigen Senat

Berlin - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg erwartet klare Entscheidungen vom zukünftigen Senat. „Wir stehen vor großen Herausforderungen wie Investitionen in den Klimaschutz und die Wohnungsnot“, sagte der Vorsitzende Christian Hoßbach der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend kurz nach der Abgeordnetenhauswahl. Berlin brauche eine fortschrittliche Politik. „Dafür scheint es ja auch Mehrheiten zu geben“, sagte Hoßbach. „Doch unabhängig davon, wer die Koalition bildet, es bleiben diese großen Themen.“ Er wünsche sich auch eine Weiterentwicklung des Mindestlohns. Es dürfe hingegen keinen Rückfall in eine Sparpolitik geben.