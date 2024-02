Wer sonst mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss am Montag nach Alternativen Ausschau halten. Die Gewerkschaft Verdi hat einen Warnstreik im Nahverkehr angekündigt.

Gewerkschaft ruft zu Warnstreik in Nahverkehr auf

Busse stehen während eines Warnstreiks im Betriebshof der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG) in Halle/Saale.

Leipzig/Magdeburg - Schüler, Berufstätige und andere Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs müssen sich heute auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten kommunaler Verkehrsunternehmen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In der zweiten Verhandlungsrunde mit dem kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen-Anhalts sei jüngst keine Einigung erzielt worden. Der Aufruf zum Warnstreik betrifft die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Nahverkehr von Dessau, Halle, Magdeburg und dem Burgenlandkreis.

Die Einkommens- und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in diesem Bereich werden in jedem Bundesland gesondert verhandelt. Daraus folgen laut Verdi zum Teil erhebliche Unterschiede. In der laufenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Entgelte um 550 Euro im Monat sowie 250 Euro mehr für Auszubildende. Weitere Forderungen betreffen die Arbeitsbedingungen. Dabei geht es vor allem um Zulagen. Der Kommunale Arbeitgeberverband schlage vor, 2024 eine Inflationsausgleichszahlung von 2000 Euro zu zahlen. 2025 sollten die Entgelte um 3 Prozent und 2026 um 2 Prozent steigen.