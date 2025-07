Zwei Mal wurden die Räume der Gewerkschaft der Polizei in Erfurt in diesem Jahr durchsucht. (Archivbild)

Berlin/Erfurt - Der Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei wirft der Thüringer Staatsanwaltschaft Einschüchterungsversuche vor. Es gehe darum, ganz gezielt Gewerkschafter und Personalräte einzuschüchtern, teilte der Bundesvorstand in einem offenen Brief mit. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Polizeibeamte, unter anderem wegen Geheimnisverrats. Im Zuge dessen wurden im März auch Räume der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Erfurt durchsucht und Server sichergestellt. Ende Juni kam es erneut zu Durchsuchungen.