Tarife Gewerkschaften rufen erneut zum Warnstreik auf

Am Donnerstag steht in Potsdam die nächste Runde der Tarifverhandlungen mit den Ländern an. Vorher rufen die Gewerkschaften erneut zu Warnstreiks auf. Hochschulen sind im Fokus, aber auch Ämter und Behörden.