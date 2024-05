Gewitter mit Starkregen am Wochenende in Thüringen

Ein Regenbogen bildet sich vor dunklen Wolken. In Thüringen sind am Dienstag Gewitter und Starkregen möglich.

Erfurt - Neben etwas Sonne müssen sich die Menschen in Thüringen am Wochenende auf Gewitter und teilweise sogar Starkregen einrichten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, ziehen am Freitag bei maximal 19 bis 22 Grad Schauer und Gewitter auf. Zum Teil kommt es dabei unwetterartig zu Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel. Im Werratal und im Bergland werden 16 bis 19 Grad erwartet. Am Abend lassen die Schauer nach.

Bei 20 bis 24 Grad wird der Samstag der Vorhersage zufolge wechselnd bewölkt und am Nachmittag kommt es vereinzelt zu Schauern, die teils gewittrig ausfallen können. Der Sonntag zeigt sich zunächst freundlich, bevor bei bis zu 24 Grad wieder Schauer aufziehen. Es besteht wieder die Gefahr von Starkregen.