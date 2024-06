Leipzig - Bei starken Gewittern, Sturmböen und Sonnenschein müssen sich die Menschen in Sachsen am Wochenende auf ein wechselhaftes Sommerwetter einrichten. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, ziehen bei maximalen Temperaturen zwischen 27 und 29 Grad am Freitagmittag vom Westen her Gewitter mit Starkregen, stürmische Böen und Hagel durch, die vor allem im Bergland und in der Oberlausitz unwetterartig ausfallen können. Sie ziehen am frühen Nachmittag und Abend nach Osten ab.

Nach freundlichem Beginn bilden sich am Samstag Quellwolken, doch es bleibt zunächst meist trocken. Bei bis zu 32 Grad gibt es der Vorhersage zufolge am Nachmittag und Abend im Bergland lokal begrenzt kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Im Bergland wird es bis zu 29 Grad warm. Der Sonntag wird bei bis zu 31 Grad wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern.