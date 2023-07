Erfurt - Regen, Gewitter und Sturm haben in Thüringen zahlreiche Bäume umstürzen lassen und den Bahnverkehr beeinträchtigt. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag mitteilte, gab es zwischen Bebra und Eisenach einen Schaden an der Oberleitung, weshalb Züge zwischen Erfurt und Frankfurt über Würzburg fahren mussten und mehrere Halte entfielen. Der Schaden ist laut Sprecherin seit 03.00 Uhr morgens behoben.

Im Wartburgkreis berichtete die Polizei am Dienstag von 52 Einsätzen, viele davon wegen umgestürzter Bäume oder Äste. Bei Gerstungen stürzte demnach eine Hochspannungsleitung auf einen Zuchtbullen, bei Werra-Suhl-Tal fiel ein Baum auf eine Telefonleitung. Die Landeseinsatzzentrale berichtete ebenfalls von umgefallenen Bäumen im ganzen Freistaat, die aber keine größeren Sperrungen nach sich zogen.