Leipzig - In Sachsen werden zu Wochenbeginn vereinzelte Gewitter erwartet. Der Montag startet zwar heiter bis wolkig, ab dem Mittag ist allerdings mit zunehmender Bewölkung und in Westsachsen mit ersten Gewittern und Schauern zu rechnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Am Abend bestehe insbesondere vom Osterzgebirge bis in die Oberlausitz Gewittergefahr. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind steigen die Temperaturen trotz Wolken und Schauern auf 26 bis 30 Grad an.

In der Nacht zum Dienstag bleibe es stark bewölkt mit Regen und vereinzelten Gewittern. Die Temperaturen sinken auf bis zu 14 Grad.