Bremen - Bundesbauministerin Klara Geywitz sieht „großen Veränderungsbedarf“ bei der Indexmiete. „Aus meiner Sicht haben wir in Deutschland ganz klar ein Problem mit Indexmieten“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag auf dem 70. Deutschen Mietertag in Bremen, dem sie online zugeschaltet war. Indexmieten sollten ihrer Ansicht nach eigentlich ein Instrument sein für kleinere Vermieter, um rechtssichere Mieterhöhungen vornehmen zu können. Sie seien aber in Zeiten einer hohen Inflation eine starke Belastung für Mieterinnen und Mieter.

Bei Indexmietverträgen können die Mieten jährlich nach dem Wert des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes erhöht werden. Die Inflationsrate in Deutschland lag im Mai bei 6,1 Prozent, im März und April hatte betrug sie mehr als 7 Prozent. Der Deutsche Mieterbund fordert eine Deckelung der Mietpreiserhöhungen bei Indexmietverträgen.