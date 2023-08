Geywitz zu Gast in Energie-Quartier in Halle

Bundesbauministerin Klara Geywitz nimmt an der Tagung zu Wohnen und Bauen auf dem Land teil.

Halle - Bundesbauministerin Klara Geywitz hat am Montag das Energie-Quartier Lutherviertel in Halle besucht. Der Bauverein zeige hervorragend, wie wichtig das Konzept eines Quartiers sei, um die Wärmewende hinzubekommen, sagte die SPD-Politikerin während ihres Besuchs.

Das Lutherviertel ist ein von denkmalgeschützten Bauten der Zwischenkriegszeit geprägtes Wohnquartier. In der Erstellung des Konzepts für das Quartier war unter anderem die Verbesserung der Effizienz der bestehenden Wärme- und Wasserversorgung ein wichtiger Punkt.

Der Besuch der SPD-Politkerin war Teil der „Unterwegs für das Zuhause“-Tour. Neben dem Besuch in Halle hatte die Ministerin am Montag unter anderem auch den Schlossberg und die Stiftskirche in Quedlinburg im Landkreis Harz besichtigt.