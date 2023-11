Magdeburg/Karlsruhe - Die sachsen-anhaltische Grünen-Politikerin Thea-Helene Gieroska ist auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe auf Platz 25 der Liste zur Europawahl gewählt worden. Das teilte die Landespartei am Samstag mit. In ihrer Bewerbungsrede betonte Gieroska, wie wichtig Europa für den Erhalt der Umwelt sei.

Nach eigenen Angaben stellen die deutschen Grünen aktuell 21 Abgeordnete im Europäischen Parlament. Dies sei die zweitstärkste Delegation aus Deutschland. Die Europawahl ist gemeinsam mit der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt am 9. Juni 2024.