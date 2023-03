Berlin - Niko Gießelmann hofft auch auf die zweite Zielerfüllung mit Union Berlin. Nach dem vor einigen Wochen geschafften Klassenerhalt will der Mittelfeldspieler mit dem dritten Einzug in das europäische Geschäft in Folge auch das neu gesteckte Vorhaben in der Fußball-Bundesliga erfüllen. „Wenn unsere Leistungen stabil bleiben, ist die Chance groß, dass wir das Ziel erreichen“, sagte der 31-Jährige in einer Medienrunde am Dienstag. Union liegt als Dritter mit 48 Punkten zehn Zähler vor dem siebten Platz, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Qualifikation zur Conference berechtigt.

Von einer Qualifikation zur Königsklasse geht Gießelmann aber trotz der aktuell guten Ausgangslage nicht automatisch aus. „Wenn wir am letzten Spieltag vom dritten oder vierten Platz aus den Champions League-Plätzen rutschen, dann würde ich enttäuscht sein. Ansonsten kann ich nicht von Enttäuschung sprechen“, sagte der gebürtige Hannoveraner. Für die europäischen Ambitionen war für Gießelmann der 2:0-Sieg über Eintracht Frankfurt nach dem Ausscheiden aus der Europa League in der vergangenen Woche sehr wichtig, „für unsere mentale Verfassung und die Tabellensituation. Mit Niederlage in die Länderspielpause wäre nicht so optimal gewesen. Das hat man den Frankfurtern angemerkt.“

Zudem taugt der 14. Saisonsieg im 18. ungeschlagenen Heimspiel in Serie als Stimmungsaufheller. „Der Sieg war brutal wichtig, das man hat gemerkt. Zum einen an der Ergebniskrise und den Leistungen, die wir nicht so gezeigt haben wie in den Wochen davor, auch wenn wir gegen Ajax weitergekommen waren“, sagte Gießelmann, „bei uns war die Stimmung nicht so optimal. Wir waren verärgert über Aus in Europa League. Deshalb war der Zeitpunkt des Sieges sehr gut.“ Bedingt durch das Aus in der Europa League könne die Mannschaft in den nun wieder mehr zur Verfügung stehenden Trainingszeiten gewisse Dinge auffrischen, um das neue Ziel zu erreichen.