Giffey: Gorbatschow machte deutsche Einheit möglich

Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat zum Tod des früheren sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow dessen Verdienste für die Wiedervereinigung Deutschlands betont. Gorbatschow sei ein bemerkenswert mutiger Staatsmann gewesen, twitterte Giffey am Mittwoch. „Seine kluge Politik war maßgeblich für die Beendigung des Kalten Krieges und den Fall des Eisernen Vorhangs. Damit hat Gorbatschow den Weg zur Deutschen Einheit ermöglicht.“ Besonders die Menschen in Ostdeutschland, aber auch in ganz Deutschland und Europa hätten ihm viel zu verdanken.

Gorbatschow war am Dienstagabend in Moskau im Alter von 91 Jahren gestorben.