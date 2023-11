Berlin - Berlin könnte von Olympischen Spielen nach Überzeugung von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey erheblich profitieren. „Wir haben schon bei den Special Olympics in diesem Jahr gesehen, was das für eine positive Wirkung in die Stadt gebracht hat, allein schon, was die vielen Gäste angeht, die den Tourismus stärken“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Als Wirtschaftssenatorin kann ich nur sagen: Wenn Olympische Spiele erfolgreich ausgetragen werden, dann ist die Stadtrendite und der wirtschaftliche Effekt für ganz Berlin zu spüren und kann nachhaltiger wirken, als es bei manchen Expos in der Vergangenheit der Fall war.“

Giffey sieht Argumente gegen eine Expo in Berlin

„Der Koalitionsvertrag hat uns als Senat drei Prüfaufträge für Großereignisse der Zukunft gegeben: die Internationale Bauausstellung, die Expo und die Beteiligung an der Bewerbung für die Olympischen Spiele“, sagte Giffey.

„Wir haben sehr genau abgewogen, was machbar ist und welchen Nutzen Berlin daraus ziehen kann.“ Ein entscheidender Punkt bei der Expo sei, dass ein zusammenhängendes Areal von 150 bis 200 Hektar benötigt würde, auf dem Gebäude gebaut werden, die auch dauerhaft dort stehen bleiben sollen. „Ein wirklich dezentrales Konzept, wie wir es für Berlin wollten, wäre damit nicht möglich“, so die Senatorin.

Berlin will sich auf zwei Großveranstaltungen konzentrieren

Berlin habe kaum Liegenschaften mit so großen zusammenhängenden Flächen. „Theoretisch wären das Tegel oder Tempelhof, die aber bei der Überprüfung der Voraussetzungen beide ausscheiden“, so die Wirtschaftssenatorin. „In dieser Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir uns auf die Olympischen Spiele und die Internationale Bauausstellung konzentrieren werden.“

„Was wir stadtentwicklungspolitisch erreichen wollen, können wir exzellent mit der Internationalen Bauausstellung voranbringen“, sagte Giffey. „Wir dürfen die Stadt auch insgesamt nicht überfordern. Wir stehen vor vielen Mammutaufgaben, die Kraft und Aufmerksamkeit erfordern.“ Dazu zähle die Verbesserung der Wohnungssituation, die Versorgung von Geflüchteten und die Beschleunigung der klimaneutralen Stadt mit unserem geplanten Sondervermögen Klimaschutz.

Berlin will sich an einer möglichen nationalen Bewerbung für Olympische Sommerspiele in Deutschland beteiligen. Darüber hat sich der Senat am Dienstag verständigt und eine entsprechende Vereinbarung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) unterzeichnet.