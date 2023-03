Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin in Berlin, und Andreas Geisel (beide SPD), Bausenator in Berlin, nehmen im Bundesrat an der Sitzung der Länderkammer teil.

Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) rechnet mit einer breiten Mehrheit bei dem angekündigten Mitgliederentscheid über einen Koalitionsvertrag mit der CDU. Im Landesvorstand habe es über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen eine sehr ehrliche Debatte gegeben, sagte Giffey im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Zwei Drittel haben für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU gestimmt.“ Die Stimmungslage in der gesamten Partei schätze sie in etwa auch so ein.

„Wir haben Mitglieder, die sich jetzt sehr stark gegen ein solches Bündnis aussprechen und auch sehr laut sind“, sagte Giffey. „Aber es gibt auch sehr, sehr viele Rückmeldungen aus der Partei, die sagen, das ist ein richtiger und auch ein mutiger Schritt.“ Deshalb habe es die Entscheidung für ein Mitgliedervotum gegeben. „Dafür muss etwas Zeit eingeplant werden. Aber das finde ich auch richtig bei einer so gravierenden Entscheidung.“

Der Landesvorstand der SPD hatte sich am Mittwoch für Koalitionsverhandlungen mit der CDU ausgesprochen. Die Christdemokraten entschieden sich am Donnerstag einstimmig dafür. CDU-Landeschef kündigte zügige Verhandlungen an. Der Koalitionsvertrag solle Ende März stehen.