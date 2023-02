Berlin - Die Berliner SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey und CDU-Landeschef Kai Wegner haben den Drohbrief an die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch scharf verurteilt. „Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber so was geht gar nicht“, sagte Wegner zu Beginn des zweiten Sondierungsgesprächs zwischen CDU und SPD am Montag. Der Drohbrief sei eine Grenzüberschreitung und völlig inakzeptabel. „Wir sind alle betroffen von dieser Form von Beleidigung und Bedrohung. Und die Patrone, die versandt wurde, ist der Gipfel einer Entwicklung, die wir seit Längerem sehen“, sagte Giffey. „Es ist generell, dass Hass und Hetze gegen all diejenigen, die in der Politik engagiert sind, extrem zugenommen haben.“

Im Büro der Grünen-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses war am Donnerstag ein Drohbrief an Jarasch inklusive einer Patrone eingegangen. „In den letzten Wochen hat sich, glaube ich, über sehr vielen von uns einiges an Hass ergossen“, sagte Giffey. „Ich finde, gerade an der Stelle müssen wir als Demokraten auch ganz klar zusammenstehen und sagen: So geht's nicht“, sagte die Regierende Bürgermeisterin. „Das ist über Parteigrenzen hinweg wichtig, um die Demokratie zu erhalten. Das, was wir sehen an Hass und Hetze, ist besorgniserregend.“