Fürstenberg - Berlins ehemalige Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD), wünscht sich vor allem Frieden zu Weihnachten. „Ein friedliches Miteinander der Menschen in unserem Land und Frieden in der Welt“, sagte die aktuelle Wirtschaftssenatorin am Samstag in der Weihnachtspostfiliale im brandenburgischen Himmelpfort auf die Frage, was sie sich zum Fest wünsche. Nach Himmelpfort können Kinder und Erwachsene ihre Wünsche an den Weihnachtsmann schicken. In diesem Jahr erreichten nach Angaben der Post bereits mehr als 200 000 Zuschriften die Weihnachtsstelle im Norden Brandenburgs.