Gimmler in Oberhof auf Rang fünf

Oberhof - Laura Gimmler ist beim Skilanglauf-Weltcup in Oberhof ein Achtungserfolg gelungen. Die 30-Jährige belegte am Freitag im Sprint in der klassischen Technik als beste Deutsche den fünften Platz. Den Sieg im Frauenrennen sicherte sich die Schwedin Linn Svahn vor ihren Landsfrauen Frida Karlsson und Jonna Sundling.

Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Carl war als zweitbeste Athletin aus dem Team von Teamchef Peter Schlickenrieder im Halbfinale ausgeschieden. Bei den Männern schaffte es kein Deutscher in die Runde der besten zwölf Sportler. Im Finale siegte Erik Valnes aus Norwegen vor drei Landsleuten.