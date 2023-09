Magdeburg - Das diesjährige Internationale Gitarrenfestival in Magdeburg erinnert an den vor 50 Jahren ermordeten chilenischen Musiker Víctor Jara (1932-1973). Nach der Eröffnung am Donnerstag stehen bis Sonntag je zwei Konzerte im Forum Gestaltung und im Gesellschaftshaus Magdeburg auf dem Programm. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt geben dabei künstlerische Gitarrenmusik zum Besten, unter anderem Christian Zack, der 2021 mit dem European Guitar Award ausgezeichnet wurde. Ein Tag steht nach Angaben der Veranstalter ganz im Zeichen von Frauen an der Gitarre.

Zum Festival reisen unter anderem Musikerinnen und Musiker aus Großbritannien, Dänemark, Spanien, China und den Niederlanden in die Landeshauptstadt, um Jara zu ehren. Er und seine Gitarre stünden für die traditionelle chilenische Folklore, hieß es. Der Musiker und Sänger wurde am 16. September 1973 von Soldaten des damals putschenden Militärs erschossen.