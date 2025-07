Ein in sozialen Netzwerken veröffentlichter Mitschnitt mit brisanten Aussagen soll angeblich Gladbachs ehemaligen Nationalspieler Florian Neuhaus zeigen. Der Club reagiert nun.

Mönchengladbach - Wegen eines in den sozialen Netzwerken kursierenden Videos mit brisanten Aussagen hat Borussia Mönchengladbach Mittelfeldspieler Florian Neuhaus mit einer hohen Geldstrafe belegt. Zudem werde der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler in den nächsten vier Wochen nicht mit der Bundesligamannschaft, sondern mit Borussias U23 trainieren, teilte der Verein mit. Die Höhe der Geldstrafe nannte der Club nicht.

„Das Verhalten und die Aussagen von Florian Neuhaus sind vereinsschädigend und inakzeptabel, er hat mit seinen Worten dem Club geschadet und handelnde Personen tief enttäuscht, das ist mit den Werten des Vereins nicht vereinbar“, sagte Borussias Geschäftsführer Stefan Stegemann laut Vereinsmitteilung.

Spöttische Aussagen und Worte über Millionengehalt

Der 28 Jahre alte Fußballprofi ist in dem kurzen Clip erst nicht zu sehen, als eine Stimme mit spöttischen Aussagen über Sportdirektor Roland Virkus zu hören ist. Ob die Stimme Neuhaus zugeordnet werden kann, ist nicht sicher. Kurz darauf kommt ein Mann ins Bild, der wie der ehemalige Nationalspieler aussieht und der dem Anschein nach über ein Millionengehalt spricht. Der Vorfall soll sich auf der Baleareninsel Mallorca abgespielt haben.

Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane wird am Freitag zum ersten Leistungstest in der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison im Borussia-Park erwartet. Neuhaus hat in Mönchengladbach noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Er hat sich bislang zu dem Vorfall nicht geäußert.