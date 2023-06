Berlin - Eintracht Frankfurts scheidender Cheftrainer Oliver Glasner setzt darauf, dass der hessische Traditionsclub schon in der nächsten Saison und ohne ihn den nächsten Europapokal gewinnen kann. „Manchmal verlierst du, manchmal gewinnst du. Jede Niederlage ist wieder eine Chance auf die Zukunft. Vielleicht hat es diese Niederlage heute gebraucht, um nächstes Jahr die Conference League zu gewinnen. Ich werde auf jeden Fall die Daumen drücken“, sagte der Österreicher am späten Samstagabend nach dem 0:2 im Pokalfinale gegen RB Leipzig.

Glasner verlässt den Club nach zwei Jahren, in denen er die Eintracht zum Europa-League-Titel führte. In ihren Spezialwettbewerb hätten es die Hessen nur mit einem Sieg über Leipzig geschafft. So geht es erstmals in den dritthöchsten europäischen Clubwettbewerb Conference League, in der die Eintracht schon im August in einer Playoff-Runde starten muss.

„Ich bin sehr stolz, dass wir den internationalen Bewerb noch erreicht haben. Ich habe immer gesagt, wir wollen uns nicht auf das Finale verlassen“, betonte Glasner. Das Finale der Conference League steigt am 29. Mai des nächsten Jahres.