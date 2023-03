Glasner vor Wiedersehen in Wolfsburg: „keine Turbulenzen“

Wolfsburg - Nach drei Niederlagen in den vergangenen vier Pflichtspielen steht Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg unter Druck. Trainer Oliver Glasner gab sich am Sonntag vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Club dennoch gelassen: „Ich verspüre keine Turbulenzen“, sagte der Österreicher beim kostenpflichtigen Online-Sender DAZN: „Es ist nicht so, dass bei uns jetzt das totale Chaos ausgebrochen wäre,“

Glasner trainierte die Wolfsburger von 2019 bis 2021, während VfL-Coach Niko Kovac von 2016 bis 2018 mit der Eintracht erfolgreich war. Aktuell trennen beide Clubs in der Tabelle fünf Punkte, die Frankfurter Sorgen hätte der Wolfsburger Trainer gern. „Wir haben es nicht geschafft, so konstant zu spielen, wie es andere Mannschaften machen, die vor uns sind. Dazu gehört auch die Eintracht“, sagte Kovac vor dem Spiel.