Ein Auto fährt am Morgen bei Regen und Schneeglätte in Richtung Innenstadt.

Leipzig - In Sachsen müssen sich die Menschen am Freitag auf Schneeglätte einstellen. Landesweit sei am Freitagnachmittag mit leichtem Schneefall auch in den tieferen Lagen zu rechnen, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst am Freitag auf Anfrage. Daher könnte es mancherorts zu Schneeglätte kommen und die Autos sollten vorsichtig unterwegs sein. Im Erzgebirge erwartet der Wetterexperte für Freitag bis zu fünf Zentimeter Neuschnee.

Eine Gefahr von Eisglätte wegen überfrierender Nässe erwartet der Meteorologe hingegen nicht. Die Temperaturen der Luft und vor allem der Straßenbeläge liegen über null Grad, so Engelmann. „So kann der Niederschlag, der am Nachmittag über Sachsen kommt, nicht auf den Straßen überfrieren“.