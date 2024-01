Dresden - Glatte Straßen haben zu mehreren Unfällen in Sachsen geführt. Sprecher der Polizei Chemnitz und Dresden sprachen am Dienstag von mehreren Glätteunfällen, die sich in der Nacht und am Morgen ereignet hätten.

Bei einem Glätteunfall am Montagabend in Oderwitz (Görlitz) starb ein 28 Jahre alter Mann, wie die Polizei Görlitz am Dienstag mitteilte. Er kam demnach von der glatten Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Ein 40 Jahre alter Autofahrer wurde laut Polizei Chemnitz schwer verletzt, als er am Montagabend bei winterlichen Verhältnissen auf der Autobahn 4 bei Chemnitz ins Schleudern geriet und gegen eine Leitplanke prallte.

Die Autobahn 4 war nachts in Richtung Dresden für anderthalb Stunden gesperrt, nachdem ein Lastwagen von der verschneiten Straße abgekommen war und sein Tank beschädigt wurde, berichtete die Polizei Görlitz. Außerdem war die Autobahn an der Anschlussstelle Görlitz in Richtung Polen nach einem Unfall gesperrt.