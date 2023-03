Glatteis am Morgen in Niedersachsen: Mehrere Unfälle

Stade - Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichter Niederschlag haben am Montag für glatte Straßen in Niedersachsen gesorgt. Unter anderem im Raum Stade kam es zu Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte. In einigen Regionen gab es auch Schneeregen und Schnee, etwa im Harz oder in Hannover. In den kommenden Tagen soll das Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst ähnlich bleiben.

Auf der Autobahn 26 bei Stade geriet um 5.00 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem Transporter beim Überholen ins Schleudern und kippte auf die Seite. Eine 21-Jährige prallte mit ihrem Fahrzeug gegen den liegenden Transporter. Der 29-Jährige wurde schwer, die 21-Jährige leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen Stade-Ost und Dollern in Richtung Hamburg etwa dreieinhalb Stunden gesperrt.

In der Gegenrichtung kam es etwas später zu einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Hornburg und Dollern. Ein 21-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Leitplanke. Er verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Die Autobahn war in dem Bereich für etwa vier Stunden gesperrt.

Zudem kam am Morgen auf einer Landstraße ein Lastwagen von der Straße ab. Er blieb im Seitenraum stecken und drohte umzukippen. Ein Bergungsunternehmen setzte das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn. Die Straße war für etwa zwei Stunden gesperrt.