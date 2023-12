Glattes und nasses Winterwetter in Thüringen

Erfurt - Das Wetter in Thüringen bringt in den kommenden Tagen viele Niederschläge mit sich. Der Dienstag beginnt mit Regen und Schneeregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Osten und im Bergland kann es auch schneien. Am Vormittag kann es zu örtlichen Auflockerungen kommen. Ab der zweiten Hälfte des Tages nehmen die Niederschläge zu. Der DWD warnt vor Glätte. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis fünf, im Bergland bei null Grad.

Die Nacht zum Mittwoch beleibt bedeckt. Von Südwesten kommt Schnee, Schneeregen oder Regen. Es kann weiterhin zu Glätte kommen. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis plus zwei Grad. Auch der Mittwoch wird bewölkt mit Schnee, Schneeregen oder Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis vier, im Bergland bei minus einem bis plus einem Grad.

Bewölkt bleibt auch die Nacht zum Donnerstag, mit Schnee oder Schneeregen. Dabei sinken die Temperaturen auf minus zwei bis plus einen, im Bergland auf minus vier Grad. Am Donnerstag nehmen die Niederschläge ab. Im Tagesverlauf lockert der Himmel etwas auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis drei, im Bergland bei minus zwei bis null Grad.