Hellersdorf/Rüdersdorf - Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen von der glatten Fahrbahn der Autobahn 10 abgekommen, in die Leitplanke gefahren und anschließend mit einem Laster kollidiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, war das Fahrzeug zwischen Hellersdorf und Rüdersdorf in Richtung Dreieck Spreeau unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 7000 Euro. Angaben zu den Beteiligten konnte die Polizei nicht machen.