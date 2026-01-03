Halle - Im Süden von Sachsen-Anhalt hat es wegen Straßenglätte mehrere Verkehrsunfälle in der Nacht und am frühen Morgen gegeben. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, blieb es bei Sachschäden. Auf der A9 bei Lützen (Burgenlandkreis) kam ein Lkw vor Mitternacht ins Schleudern und kollidierte mit den Leitplanken. Auch bei Memleben stellte sich auf der L212 ein Lkw quer, so dass die Landstraße in beide Richtungen am Samstagmorgen voll gesperrt werden musste. In Berga im Landkreis Mansfeld-Südharz kam am Morgen eine Autofahrerin wegen Schneeglätte von der Fahrbahn ab und touchierte eine Hauswand. Auch hier sei die Fahrerin unverletzt geblieben.