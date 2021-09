Globaler Klimastreiktag: Demonstrationen auch in Hessen

Frankfurt/Main - Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für diesen Freitag erneut zu einem globalen Klimastreiktag aufgerufen. Auch in hessischen Städten sind mehrere Demonstrationen geplant. Die wohl größte Kundgebung beginnt um 12.00 Uhr an der Alten Oper. Die Schwedin Greta Thunberg hatte die Fridays for Future-Bewegung 2018 gestartet, indem sie gegen den Klimawandel demonstrierte, statt in die Schule zu gehen.

Kurz vor der Bundestagswahl will Fridays For Future auf die Erfüllung der Ziele des Pariser Klimaabkommens drängen. „Klimaschutz und Klimagerechtigkeit stehen auf jedem zweiten Wahlplakat, aber dafür ausreichende Maßnahmen finden sich in keinem einzigen Wahlprogramm“, heißt es in dem Demonstrationsaufruf.

Bereits am Morgen lädt das Senckenberg-Institut für Naturforschung ab 9.30 Uhr zu einem „Klimafrühstück“ mit Wissenschaftlern ein, um über den aktuellen Stand von Klima- und Biodiversitätsforschung zu informieren.