Erzgebirge Aue geht als Drittliga-Tabellenführer in die Länderspielpause. Torjäger Bär bestrafte den laxen Umgang der Aachener mit den vielen Torchancen.

Glückliches 2:1 in Aachen: Torjäger Bär baut Auer Serie aus

Aachen - Marcel Bär hat mit einem Doppelpack den FC Erzgebirge Aue als Drittliga-Spitzenreiter in die Länderspielpause geschickt. Mit seinen Saisontoren zwei und drei drehte der Auer Torjäger das Spiel bei Alemannia Aachen zu einem glücklichen 2:1 (0:1)-Erfolg. Vor 22.300 Zuschauern im Aachener Tivoli hatte Soufiane El-Faouzi im ersten Drittliga-Aufeinandertreffen beider Clubs die Gastgeber bereits nach 36 Sekunden in Führung gebracht, ehe Bär in der 58. und 84. Minute den vierten Sieg im vierten Spiel sicherstellte.

Dotchev musste auf den angeschlagenen Marvin Stefaniak verzichten, der durch Sean Seitz ersetzt wurde. Zudem musste die Mannschaft einen frühen Schock verkraften. 36 Sekunden nach Anpfiff versenkte El-Faouzi den Ball nach einem zu kurz abgewehrten Einwurf in der kurzen Ecke des Auer Kastens. Aue verzeichnete danach zwar mehr Ballbesitz, die Chancen erarbeiten sich die Gastgeber durch Kapitän Mika Hanraths (32.) und erneut El-Faouzi eine Minute später.

Zur zweiten Halbzeit musste Dotchev Kapitän Martin Männel ersetzen. Der Torhüter, der sich bereits nach dem 2:0-Erfolg im Sachsenderby gegen Dresden einem MRT wegen einer möglichen Schulterverletzung unterziehen musste, wurde durch Tim Kips ersetzt.

Aue wurde jetzt aktiver, Omar Sijaric traf in der 54. Minute nur den Außenpfosten. Vier Minuten später nutzte Torjäger Bär einen Fehler von Aachens Torhüter Marcel Johnen, der nach einer Ecke den Ball unter seinem Körper durchrutschen ließ. Bär musste nur noch einschieben. Aachen lief weiter an, Aue verteidigte vehement. Bär nutzte dann sechs Minuten vor dem Ende ein schönes Zuspiel von Boris Tashchy zum 2:0.