Hannover - Ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Lüneburg hat fast 4,5 Millionen Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77 gewonnen. Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den am Samstag gezogenen Gewinnzahlen überein, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. So knackte der Gewinner bundesweit als einziger den Jackpot und bekommt nun 4.477.777 Euro - die höchste Gewinnsumme bei Spiel 77 in diesem Jahr in Niedersachsen. Der Gewinner nahm an der Zusatzlotterie in Verbindung mit der Glücksspirale für eine Ausspielung teil.

Die Chance auf den Höchstgewinn im Spiel 77 liegt laut Lotto Niedersachsen bei 1 zu 10 Millionen. Insgesamt konnten sich demnach im laufenden Jahr schon 78 niedersächsische Tipper über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro freuen - 16 davon sogar in Millionenhöhe.