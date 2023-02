Heidi Klum sucht wieder nach angehenden Topmodels: Am Donnerstagabend läuft auf Pro Sieben die erste Folge von Germanys next Topmodel 2023. Dieses Jahr hat Heidi Klum offiziell 29 junge Frauen gecastet, von denen eine den Topmodel-Titel ergattern könnte. Wir verraten Ihnen alles wichtige zur Model-Show.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/slo – Es ist wieder Topmodel-Zeit: Ab Donnerstag sucht Heidi Klum wieder nach Model-Nachwuchs. In diesem Jahr haben es 29 junge Frauen in die TV-Sendungen geschafft. Fans munkeln aber, dass es das noch nicht war.

Denn wer in diesem Jahr noch fehlt, sind ältere Kandidatinnen, mit denen im Trailer zur Show auch geworben wurde. Möglich also, dass einige Kandidatinnen später noch dazu stoßen.

GNTM – worum geht es in der Sendung?

In Germanys next Topmodel sucht Heidi Klum nach Model-Nachwuchs. In früheren Staffeln durfte noch jede Kandidatin im Massen-Casting vorsprechen, inzwischen sucht die Sendungs-Redaktion sich ihre Kandidatinnen vorab aus. Die Sendungen verlaufen dann meist immer nach dem gleichen Schema. Es gibt für die Kandidatinnen ein meist ausgefallenes Fotoshooting – oder eine „Challenge“, für die natürlich vorher geübt werden muss.

Nach dem Fotoshooting gibt es dann zum Sendungs-Finale einen „Walk“, bei dem die Nachwuchsmodels in mehr oder weniger ausgefallenen Roben über mehr oder weniger ungewöhnliche Laufstege stolzieren. Wer das alles gemeistert hat, bekommt von Heidi Klum symbolisch ein Foto des Sendungs-Shootings für die „Model-Mappe“. Wer dagegen in den Augen der Juroren nicht gut genug war, für den ist Schluss – und das fast immer mit den Worten „Ich habe heute leider kein Foto für dich“.

GNTM – Was sind die Highlights?

Auch wenn die Sendungen meist nach gleichem Schema ablaufen, gibt es natürlich auch immer wiederkehrende Highlights. Allen voran das „Umstyling“, bei dem sich einzelne Kandidatinnen tränenreich von ihren meist langen Haaren verabschieden müssen. Meist gehört auch mindestens ein Nackt-Shooting zu einer GNTM-Staffel, ebenso Videodrehs, ein Shooting mit halbnackten jungen Männern und im fortschreitenden Verlauf immer mehr Castings, bei denen die Teilnehmerinnen untereinander um Model-Jobs wetteifern.

GNTM 2023 in Aktion: Die Kandidatinnen beim Üben für den Lauf über den Catwalk. Foto: Pro Sieben/Richard Hübner

Wer sitzt mit Heidi Klum in der GNTM-Jury?

In früheren Staffeln gab es feste Jurys. Unter anderem war Creative Director Thomas Hayo lange Zeit Teil der Show. Auch Designer wie Wolfgang Joop oder Michael Michalsky waren für mehrere Staffeln Teil der GNTM-Jury. Seit drei Jahren setzt Heidi Klum auf in jeder Folge wechselnde Gastjuroren wie Sängerin Kylie Minogue, Designer Jean Paul Gaultier oder ihren erklärten Lieblingsfotografen Rankin.

Wie realistisch ist GNTM?

Die Aufgaben, die den Kandidatinnen in der Sendung gestellt werden, haben mit dem echten Model-Beruf herzlich wenig zu tun und dienen meist vor allem der Unterhaltung. Allerdings nehmen die Kandidatinnen im Verlauf der Staffeln auch an echten Castings teil und absolvieren echte Laufsteg-Auftritte und Foto-Shootings. Dabei bleibt jedoch meist unklar, wie offen der Wettbewerb dabei ist, oder ob der jeweilige „Job“ nicht im Tausch für Sendezeit der Marke sowieso an eine GNTM-Kandidatin geht.

Wieso setzt Heidi Klum jetzt plötzlich auf „Diversity“ bei GNTM?

Germanys next Topmodel steht seit Sendungsbeginn in der Kritik, Mädchen und jungen Frauen ein falsches Schönheitsbild zu vermitteln und Magersucht zu fördern. So sah man die Kandidatinnen tatsächlich jahrelang nie irgendetwas vor der Kamera essen. Und selbst bei gertenschlanken Kandidatinnen wurde an der Figur herumkritisiert. Zudem wurden selbst minderjährige Kandidatinnen sexualisiert, das Frauenbild der Sendung, die aus Kandidatinnen meinungslose „Ware“ macht, steht seit Show-Beginn in der Kritik.

Lesen Sie auch: Studie: GNTM kann Mädchen magersüchtig machen

Seit einigen Jahren setzt Heidi Klum daher unter dem Schlagwort „Diversity“ auch auf Kandidatinnen, die keine Model-Maß haben. Tatsächlich hatten in den vergangenen zwei Jahren einige Kandidatinnen eine etwas breitere Figur, waren größer oder kleiner als die „Model-Norm“ oder näherten sich dem Rentenalter. Böse Zungen unken jedoch, dass Heidi Klum vor allem deshalb auf „Diversity“ setzt, da ihre ins Model-Geschäft strebende Tochter Leni selbst deutlich kleiner ist als die meisten Models.

Erfahren Sie mehr: GNTM: Heidi Klums Ex-Topmodel Sarina Nowak steht zu ihren Kurven

Wie sehr ist GNTM inszeniert?

Im Mai 2022 sorgte die ehemalige GNTM-Kandidatin Lijana Kaggwa mit einem Youtube-Video für Aufsehen. Trotz vertraglicher Schweigeverpflichtung berichtete sie, wie die Sendung die Kandidatinnen manipuliere und in Rollen zwänge, um Streit und damit Sendematerial zu produzieren. Kaggwa beschuldigte das Produktionsteam sogar, bei einzelnen Kandidatinnen Stürze provoziert zu haben.

Lesen Sie auch: Ex-Kandidatin klagt GNTM an: „Quote kriegt man vor allem durch Hass“

Das Produktionsunternehmen erwirkte daraufhin eine einstweilige Verfügung, der teilweise stattgegeben wurde. Mehrere Ex-Kandidatinnen bestätigten Kaggwas Aussagen jedoch grundsätzlich, andere hingegen dementierten, dass es solche Vorkommnisse während ihres Drehs gegeben habe.

In jedem Fall werden die Kandidatinnen die Handys abgenommen und der Kontakt zur Außenwelt nahezu auf Null reduziert. Nach Aussagen ehemaliger Kandidatinnen dürfen die Teilnehmerinnen ihre „Modelvilla“ auch nicht eigenständig verlassen und auch nicht selbstständig einkaufen gehen.

Was wird aus den GNTM-Siegerinnen und Kandidatinnen?

In bislang 17 Staffeln hat GNTM noch kein wirkliches Supermodel hervorgebracht. Zwar schaffen es einige Teilnehmerinnen von Germanys next Topmodel anschließend ins Model-Business, jedoch meist mit überschaubarem Erfolg. Profis der großen Model-Agenturen erklären das unter anderem mit dem schlechten Image der Sendung in der Branche. Eine der größten deutschen Model-Agenturen bezeichnete die GNTM-Kandidatinnen gegenüber dem Spiegel einmal als „nicht vermittelbar“.

Lesen Sie auch: Peyman Amin: Ex-Juror wettert gegen GNTM und Heidi Klum

Tatsächlich machen sich bisher mehr GNTM-Teilnehmerinnen hinterher als Influencer oder im Fernsehen ihren Namen, wo sie mit ihrer bei GNTM aufgebauten Popularität punkten können.

Wann beginnt GNTM und wie lange geht die Sendung?

Der Auftakt für Germanys next Topmodel ist am 16. Februar 2023. Die Sendungen laufen jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr auf Pro Sieben. Die Sendung geht dreieinhalb Monate, sodass das Finale voraussichtlich Anfang Juni stattfindet.

Was ist das Besondere an GNTM 2023?

Erstmals beginnt die Modelsuche direkt in Heidi Klums Heimat Los Angeles. Bisher spielten die ersten Folgen noch immer in Europa. Viel mehr verrät Pro Sieben bisher noch nicht – abgesehen von den ersten beiden Gastjuroren: Supermodel Winnie Harlow und Designer Peter Dundas.

GNTM 2023: Wer singt das Lied zur aktuellen Staffel?

Seit einigen Jahren vermarktet Heidi Klum rund um die Show auch einen Staffel-Song. In der Vergangenheit durfte dabei auch Tokio Hotel – die Band ihres Ehemanns Tom Kaulitz – einen Song beisteuern. Im vergangenen Jahr sang Heidi Klum selbst an der Seite von Rapper Snoop Dogg. Dieses Jahr tanzt Heidi Klum zu "Never Gonna Not Dance Again" von Sängerin „Pink“.

Gibt es bei GNTM 2023 auch Kandidatinnen aus Sachsen-Anhalt?

In den vergangenen beiden Jahren konnten Teilnehmerinnen aus Sachsen-Anhalt der Sendung bereits ihren Stempel aufdrücken. 2021 schaffte es Mareike Müller aus Halle zwar nicht in die Top 10, konnte mit ihrer großen Klappe aber trotzdem überzeugen und startete anschließend als Model und Designerin durch. Luca Vanak aus Bobbau bei Bitterfeld-Wolfen schaffte es auf Platz 8 und ist seitdem neben ihrem Studium auch als Model unterwegs.

2022 sorgte dann die gebürtige Sachsen-Anhalterin Lieselotte Reznicek für Furore. Die 67-Jährige schaffte es bis ins Halbfinale – obwohl sie null Erfahrung als Model hatte und nach einem Verkehrsunfall auch nicht so geschmeidig laufen konnte, wie ihre jüngeren Konkurrentinnen. Mit ihrer unbedarften Art wurde Lieselotte trotzdem zum heimlichen Star der Staffel – und macht jetzt wieder Musik.

Lesen Sie auch: Diese Magdeburgerin will Heidi Klums nächstes Topmodel werden

Auch 2023 ist mit der Studentin Indira aus Samswegen bei Magdeburg eine Kandidatin aus Sachsen-Anhalt mit bei Heidi Klum dabei. Die 20 Jahre alte Studentin der angewandten Statistik bezeichnet sich selbst als „Tierfanatikerin“. Sie hat zwei kleine Ponys Molly und Moritz und einen Hund namens Cooper. Tier-Shootings sollten für die Sachsen-Anhalterin also kein Problem sein. Zudem tanze sie seit ihrer Kindheit.

Im Interview: So kam die Magdeburger GNTM-Kandidatin Indira zum Modeln

Sie freue sich auf schöne Kleider und das professionelle Styling bei Heidi Klums Model-Show. Sie werde alles geben, sich nicht verstellen und sich „auf die wichtigen Sachen fokussieren“.