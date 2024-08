Vor über 240 Jahren schrieb Johann Wolfgang Goethe ein Gedicht an eine Hauswand in Ilmenau. Seither ist das sogenannte Goethehäuschen berühmt. Zuletzt hat es aber hier und da gebröckelt.

Das Goethehäuschen in Ilmenau wurde durch ein an die Wand geschriebenes Gedicht des Poeten berühmt. (Symbilbild)

Ilmenau - Einst schrieb Goethe ein berühmtes Gedicht an seine Wand - nun hat das Goethehäuschen in Ilmenau eine Schönheitskur bekommen. In den vergangenen Wochen sei unter anderem die Wandschalung erneuert und das Fachwerk instandgesetzt worden, teilte die Stadt in Thüringen mit. Auch die Fensterläden seien neu befestigt und kaputte Fußbodendielen erneuert worden. Die Kosten hätten sich auf rund 86.000 Euro belaufen.

Das Goethehäuschen auf dem Kickelhahn - dem Hausberg Ilmenaus - wurde bekannt, nachdem Johann Wolfgang Goethe dort am 6. September 1780 sein berühmtes Gedicht „Wandrers Nachtlied“ mit Bleistift an die Wand schrieb. Im Jahr 1870 brannte das Häuschen nieder und wurde danach originalgetreu wieder aufgebaut.

Das Ende der Sanierung kommt rechtzeitig zum 275. Geburtstag des Schriftstellers. Dieser ist am Mittwoch (28. August).