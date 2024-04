Gera/Erfurt - 112 Veranstaltungen, 64 Kinovorführungen und einige Jubiläen: Das Kindermedienfestival „Goldener Spatz“ hat in diesem Jahr einiges vor. „Es wird ein sehr Weltraum-lastiges Festival“, sagte Festivalleiterin Elisabeth Wenk am Donnerstag in Gera. Bei mehreren Filmen und Beiträgen gehe es auf verschiedene Art ums Weltall. So etwa im Wettbewerbsfilm „Grüße vom Mars“ (Regie: Sarah Winkenstette). „Ein besonders emotionaler Film über einen autistischen Jungen“, so Wenk. Insgesamt seien Wettbewerbsbeiträge und das Programm aber sehr vielfältig. Die in den Beiträgen erzählten Geschichten reflektierten aktuelle Themen, die das junge Publikum bewegten und würden Hoffnung für die Herausforderungen der Zeit geben.

In den Wettbewerben sind 35 Film- und TV-Beiträge nominiert, sechs Beiträge gehen im Wettbewerb „Digital“ ins Rennen. Wer gewinnt, bestimmt wieder eine Kinderjury - 32 Mädchen und Jungen sind dieses Mal dabei. Karten für die Vorstellungen sind seit Donnerstagmittag erhältlich.

Der Spatz feiert in diesem Jahr sein 45. Jubiläum - das in der DDR ins Leben gerufene Festival wurde 1979 gegründet. Deshalb werden auch Preisträgerfilme vergangener Jahre gezeigt. Auch zum 125. Geburtstag von Autor Erich Kästner (1899-1974) werden frühere Gewinnerfilme basierend auf seinen Kinderbüchern gezeigt. Zum 65. Geburtstag der Kinder-TV-Figur Sandmännchen ist eine Jubiläumsshow geplant.

Daneben gibt es Veranstaltungen für die Fachwelt zu Entwicklungen bei Kindermedien und ein medienpädagogisches Programm. In Gera wird dabei eine „Pop-Up Medienwerkstatt“ eröffnet, in der Kinder und Schulklassen sich etwa beim Programmieren und Filmen ausprobieren können. Die Teilnahme bei der Werkstatt ist kostenlos, um Voranmeldung bei größeren Gruppen wird gebeten.

Der „Goldene Spatz“ findet jedes Jahr in Gera und Erfurt statt. Es gilt als größtes Festival für deutschsprachige Kindermedien. Die Festivalwoche dauert dieses Mal vom 2. bis zum 8. Juni. Zur Preisverleihung am 7. Juni in Erfurt wird auch die Kinderband De Breaks erwartet.