Martin Kaymer, einziger deutscher Sieger der BMW Open in München, freut sich auf den Start beim Traditionsturnier. Und auf das deutsche EM-Viertelfinale gegen Spanien. Dem DFB-Team traut er viel zu.

Martin Kaymer glaubt an einen Erfolg der deutschen Fußballer gegen Spanien.

München - Golfprofi Martin Kaymer hat vor dem Start der BMW International Open eine klare Prognose für das EM-Viertelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft abgegeben. „1:0 in der 77. Minute“, sagte Kaymer in Eichenried bei München. Auf Nachfrage legte er sich auf Jamal Musiala als Torschützen fest.

Gemeinsam mit Bernhard Langer und Marcel Siem geht Kaymer am Freitag, dem zweiten Turniertag, um 12.40 Uhr auf die Runde. Anpfiff des Viertelfinalspiels in Stuttgart zwischen Deutschland und Spanien ist um 18.00 Uhr. „Ich hoffe, dass wir fertig werden“, sagte Kaymer. „Dann wird nicht mehr so viel trainiert, sondern das Spiel geschaut.“

„Versuchte, alle EM-Spiele zu schauen“

Kaymer, im Jahr 2008 der einzige deutsche Sieger bei dem Turnier in Bayern, berichtete von reichlich Fußball-Konsum während der EM. „Ich habe versucht, alle Spiele zu schauen, weil ich einfach Fußball-Fan bin und sehr gerne guten Fußball sehe“, sagte der 39-Jährige.

Der deutschen Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann traut er beim Heimturnier den Titel zu. „Ich habe mich gefreut, wie die Deutschen angefangen haben. Sie haben solide gespielt und die Qualität, die sie haben, ausgespielt.“

Das Duell mit Spanien hat nun vorentscheidenden Charakter. „Sie können sehr weit kommen. Es ist fast schon ein bisschen Finale am Freitag“, sagte Kaymer. „Ich glaube, wenn Deutschland Freitag gewinnt, dann werden sie auch Europameister.“

Langers Karriere „außergewöhnlich“

Bei der 35. BMW International Open ist Kaymer ein gefragter Mann. Ganz besonders im Fokus steht aber Bernhard Langer, der letztmals beim Traditionsturnier abschlägt. „Was er generell für den Golfsport in Deutschland getan haben, unterschätzen die Leute“, sagte Kaymer.

Langer und der Südafrikaner Ernie Els seien einst seine Idole gewesen, sagte Kaymer. Langer sei einfach beeindruckend. „Das ist schon außergewöhnlich, was er macht. Er hat mich dadurch motiviert. Man möchte an seine Erfolge irgendwo anknüpfen - auch, wenn es fast unmöglich erscheint.“ Aber es sei immer gut, große Ziele zu haben.

Langer bestreitet in München bei der BMW Open letztmals ein Turnier auf der DP World Tour. Es ist zugleich das erste Mal seit 2012, dass der Anhausener wieder bei der bis zum Sonntag ausgetragenen Veranstaltung dabei ist. Der Masters-Sieger von 1985 und 1993, der in München dreieinhalb Jahre als Golflehrer gearbeitet hat, stellt sich auf ein emotionales Turnier ein.