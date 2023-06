Die Reise des Seglers „Gorch Fock 1“ in Stralsund zur Werft ist kurz, hat aber Seltenheitsfaktor. Am Dienstag ging es endlich los.

„Gorch Fock 1“ in Stralsund zur Werft aufgebrochen

Stralsund - Im dritten Anlauf ist die Verlegung des ehemaligen Segelschulschiffs „Gorch Fock 1“ von der Stralsunder Hafeninsel in die nahe gelegene Werft gestartet. Am Dienstagmorgen legte der Dreimaster ab und passierte mithilfe von Schleppern sowohl die Rügenbrücke als auch die Zugbrücke des Rügendamms. Auf dem Maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft Stralsund soll der Traditionssegler mit dem dortigen Schiffslift aus dem Wasser gehoben werden. Noch bis Ende des Jahres sind umfangreiche Reparaturen an dem 90-jährigen Segler geplant.

Dabei soll unter anderem seine dauerhafte Schwimmfähigkeit wiederhergestellt werden. Die Stadt hatte das Schiff übernommen. Es soll in Zukunft weiter als Museumsschiff im Hafen der Stadt liegen. Die Verlegung war vergangene Woche wiederholt abgesagt worden, weil es zu windig und der Wasserstand zu hoch war.