Kiel - Sonne, blauer Himmel und flotte Musik - so ist das Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“ am Freitag nach mehrmonatiger Ausbildungsreise in seinem Heimathafen Kiel begrüßt worden. Der Dreimaster machte wie geplant am Freitagvormittag im Marinestützpunkt fest, mit etwa zehnminütiger Verspätung. Mehrere Hundert Angehörige, Freunde und Gäste begrüßten bei bestem Sommerwetter die Stammbesatzung und die Rekruten, insgesamt rund 200 Frauen und Männer. Als die Bark festmachte, spielte das Marinemusikkorps Kiel den „Petersburger Marsch“. Auch „Sailing“, „In the Navy“ und „The Wellerman“ erklangen.

Mit an Bord war auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU), die mit einer Barkasse zur „Gorch Fock“ gefahren worden war - der Dreimaster ist Patenschiff des Landesparlaments.

Die „Gorch Fock“ war am 20. März zu ihrer 175. Auslandsreise gestartet. Der Törn führte Schiff und Besatzung unter dem Kommando von Kapitän zur See Peter Graf von Kielmansegg nach Spanien (La Coruña und Cádiz), zu den portugiesischen Inseln Madeira und Azoren sowie nach Irland (Cork). Die Bark legte 7000 Seemeilen zurück, das entspricht 13.000 Kilometern.

Insgesamt rund 250 Offiziersanwärterinnen und -anwärter sammelten bei der Reise im Rahmen ihrer seemännischen Basisausbildung erste Erfahrungen an Bord des Großseglers. Unter ihnen waren auch Kadetten aus Kolumbien, Frankreich, Togo, Kamerun und Senegal.

Nach jahrelanger und teurer Sanierung hatte die Marine die „Gorch Fock“ 2021 zurückbekommen. Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden auf dem Dreimaster etwa 15.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter ausgebildet. Das Schiff legte bei Ausbildungsreisen mehr als 750.000 Seemeilen zurück - das sind etwa 35 Erdumrundungen.

Und wie geht es weiter? Nach einer Sommerpause nimmt die „Gorch Fock“ im August an der Hanse Sail in Rostock teil. Im Oktober wird sie zur nächsten Auslandsausbildungsfahrt starten.